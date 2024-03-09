В Германии ищут банду необычных воров: какую цель они выбирают

За информацию о злоумышленниках даже назначили вознаграждение.

В Германии власти земли Шлезвиг-Гольдштайн назначили награду за информацию о преступниках, укравших уже 15 табличек с названиями населенных пунктов.

Об этом сообщает BILD.

Издание пишет, что в районе города Пиннеберг у земли Шлезвиг-Гольдштайн в последнее время исчезли сразу 15 табличек с названиями городов. Особенно сильно пострадала небольшая община Бильзен — таблички с ее названием воровали уже пять раз.

"Новый знак обходится муниципалитету 500 евро. За одну ночь они [похитители табличек] ударили по нам пять раз. Мы даже предлагаем вознаграждение в размере 300 евро, чтобы помочь идентифицировать преступников", — заявил представитель местных властей Йенс Кюльсен.

В полиции журналистам заявили, что раньше никогда не сталкивались с угоном табличек в таком масштабе.

"Злоумышленники подходят к воровству по-разному: иногда вытаскивается только табличка, в других случаях похищается весь знак. Правоохранители до сих пор не понимают, хотят ли преступники украсить табличками свой дом или сдают украденное как цветной металл", — пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии миллиарды евро хотят направить на строительство бомбоубежищ.

Кроме того, мы ранее информировали, что в немецком городке прохожий пострадал в результате взрыва.

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