В Германии из-за войны в Украине сожгли дом гендиректора концерна Rheinmetall: что об этом известно

Представители движения считают, что концерн наживается на оружии из-за полномасштабной войны, развязанной РФ против Украины.

В ночь на 29 апреля сторонники левого экстремистского движения RAF сожгли садовый дом генерального директора концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Представители движения обвинили его в "наживании" на продажах оружия.

Об этом пишет Bild.

Как стало известно, неизвестные обнародовали в Интернете письмо, где взяли на себя ответственность за поджог садового дома генерального директора концерна Rheinmetall Армина Паппергера.

Представители движения считают, что концерн наживается на оружии из-за полномасштабной войны, развязанной РФ против Украины.

Кроме того, утверждается, что оружейная компания накапливает "разные старые виды бронетехники, которую теперь можно было бы продать Украине", поэтому "Rheinmetall планирует, производит и убивает не только в национальном масштабе".

В конце письма авторы также, вероятно, пишут об арестованной представительнице движения RAF Даниэле Клетте, призывая к ее освобождению.

"Силы и удачи всем скрывающимся от радикальных левых и соглашающимся воинственно атаковать силовые структуры", – говорится в письме.

Напомним, что Украина получила новый пакет помощи от Германии.

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