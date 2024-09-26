В Германии изменятся правила для украинских беженцев: кого коснутся нововведения

Процесс адаптации автомобиля под немецкие стандарты может быть для украинцев не только длинным, но и дорогим.

В Германии заканчивается льготный период регистрации автомобилей для украинских беженцев. С 1 октября 2024 г. они обязаны зарегистрировать свои автомобили на немецкие номерные знаки. Это нововведение касается тех украинцев, чьи транспортные средства находятся в Германии более 12 месяцев.

Об этом пишет radiosvoboda.org.

Процесс адаптации автомобиля под немецкие стандарты может быть для украинцев не только длинным, но и дорогим, пишут в издании со ссылкой на слова очевидцев.

"Нинель оценивает расходы в 5-6 тысяч евро, при условии, что она будет покупать подержанные детали. "Мне сказали, что нужно также заказывать "Сертификат соответствия» для автомобиля, который стоит несколько сотен евро. Если этот документ подойдет, тогда можно двигаться далее. Но если нет – машина все равно не пройдет регистрацию", – цитирует женщину издание.

Несмотря на это женщина не спешит адаптировать автомобиль под немецкие требования. Она планирует продать его на украинском рынке, поскольку в Германии автодилеры предлагали ей почти на 50% меньше рыночной суммы.

Напомним, ЕС изменяет правила пересечения границы и вводит новую систему контроля.

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