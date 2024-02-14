В Германии массово обнаруживают фальшивых "украинцев": среди них много граждан Венгрии

В последнее время в Германии увеличилось количество европейских граждан, среди которых много венгров, которые выдают себя за украинцев и просят у властей социальной помощи, предназначенной для беженцев от российского вторжения.

Об этом сообщило издание Schwäbische Zeitung.

С 2023 года иммиграционные власти на юго-западе Германии сообщили о 1374 подозрительных случаях, когда иностранцы, кроме украинского гражданства, также имели гражданство другой страны ЕС. В частности, у 58 человек, зарегистрировавшихся только по украинскому паспорту, обнаружено гражданство Венгрии.

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Однако они скрывают паспорт европейской страны и выдают себя за украинцев, чтобы получить деньги, поскольку в отличие от искателей убежища или беженцев из других стран украинцы имеют особый статус в Германии.

Мошенников чаще всего выявляют по незнанию украинского языка.

"К иммиграционным органам все чаще обращаются люди, которые общались только на венгерском языке и предъявляли недавно выданные украинские паспорта", — цитируют в издании пресс-секретаря Министерства юстиции земли Баден-Вюртемберг.

В то же время, он отметил, что путаница может быть вызвана также тем, что в Закарпатской области Украины с 2010 года все больше паспортов Венгрии выдается венгерскому меньшинству.

Однако право на социальную льготу имеют только те беженцы от российской агрессии, у которых исключительно украинский паспорт. Лица с двойным гражданством не имеют права на получение помощи, поскольку считаются иностранцами ЕС.

Напомним, Германия продолжает принимать беженцев, бегущих от войны в Украине, и оказывает им помощь. Украинцы могут въезжать на территорию Германии без визы. Однако находиться в стране без регистрации можно в срок до 90 дней. Далее нужно подать заявку на обретение статуса временной защиты.

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