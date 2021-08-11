В Германии медсестра-антивакцинатор подменяла Pfizer на физраствор: фейковые прививки получили тысячи людей

Медсестра оправдывалась тем, что якобы случайно разбила ампулы вакцины Pfizer и хотела скрыть это.

В немецкой Фрисландии в Нижней Саксонии медсестра одного из прививочных центров мол намеренно вводила физраствор жителям района вместо препарата против коронавируса. Обманули, предварительно, до 8500 человек, которые думали, что получили прививки Pfizer.

Об этом говорится на сайте районной администрации.

По данным уголовного дела, возбужденного против одной из медсестер центра вакцинации в городе Вильгельмсхафен инцидент произошел в период с 5 марта по 20 апреля 2021 года. Людям тогда вводили вместо вакцины от коронавируса физраствор.

Как утверждает ведомство, речь идет о вакцине производства компаний Pfizer и BioNTech. Почему и как сотрудница пункта вакцинации подменила препарат, официально не сообщаются.

По некоторым данным, якобы медсестра оправдывалась тем, что мол случайно разбила ампулы вакцины Pfizer и хотела скрыть это, наполняя шприцы физраствором. В то же время, как пишет The Guardian, медицинская работница пошла на такой шаг из-за того, что якобы имеет скептическую позицию насчет вакцинации.

Теперь всем людям, которые могли пострадать, предлагают вернуться в центр вакцинации и получить настоящую вакцину. Задержана ли злоумышленница, не уточняется.

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"То, что произошло глубоко шокирует, и сейчас моя главная задача — связаться с заинтересованными гражданами и предотвратить повторение такого инцидента. Поскольку она действовала одна, я решил, что отныне в центрах вакцинации будет работать несколько человек одновременно: так один сможет контролировать другого", — рассказал глава округа Свен Амбрози.

Напомним, на северо-востоке Франции 140 человек получили уколы физиологическим раствором вместо прививки американской вакциной Pfizer. Физраствор не представлял опасности для "привитых".

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