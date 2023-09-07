В Германии мэр города вдохновился Украиной и пошел служить в армию: детали истории

Немецкий чиновник Ульф Кемпфер вдохновился борьбой Украины и отправился на военную службу.

Об этом сообщает Telegram-канал "BILD на русском".

Ульф Кемпфер, как и многие немцы, в юности отказался от прохождения военной подготовки по этическим соображениям в пользу альтернативной гражданской службы. Однако после вторжения России в Украину он изменил свое мнение и отозвал свой отказ в 1991 году.

"Если бы Украина не защищала свою землю с оружием, сейчас она была бы оккупированной Россией страной", — сказал мужчина.

Немец Ульф Кемпфер / Фото: The Bild

Теперь Кемпфер проходит недельное обучение в Мюрвикском военно-морском училище в составе группы "гражданских управляющих" из самых разных областей - от бизнеса до журналистики и политики. Такие учения для желающих проходят регулярно.

Напомним, британец Джеймс Дуроуз также не смог оставаться в стороне, когда увидел ситуацию в Украине в новостях. Он даже решил присоединиться к украинским военным, поэтому впервые в жизни совершил визит в Украину. Сначала помогал как волонтер, а затем вступил в ВСУ. Уже больше года он бьется за нашу волю, зная на украинском только несколько слов.

Читайте также: