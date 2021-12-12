В Германии могут ввести локдаун на рождественские и новогодние праздники

В Германии могут ввести локдаун на рождественские и новогодние праздники

Канцлер уверяет, что в обществе нет раскола из-за вакцинации.

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не исключает введение рождественского локдауна в стране.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Bild am Sonntag.

"Эта пандемия нам хорошо показала, что не должно быть никаких красных линий. Мы всегда должны быть готовы к переосмыслению, если этого потребуют обстоятельства... Только что федеральное и земельные правительства приняли очень жесткие меры. Мы ежедневно будем проверять, как они выполняются, а также достаточно ли этого", — заявил глава правительства ФРГ в интервью изданию Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 12 декабря.

Отмечается, что Шольц не стал категорически исключать возможность введения в стране локдауна на рождественские и новогодние праздники.

Как сообщает Deutsche Welle, средний показатель инфицирования коронавирусом в Германии опустился ниже уровня 400 случаев за неделю в расчете на 100 тысяч населения. По данным Института имени Роберта Коха (RKI) по состоянию на воскресенье, 12 декабря, он составил в среднем в ФРГ 390,9 случая. Снижение длится с конца ноября. Своего пикового значения этот показатель достигал 29 ноября, составив 452,4 случая.

Органы здравоохранения Германии за последние сутки зарегистрировали 32 тыс. 646 новых случаев заражения COVID-19. За последние сутки RKI получил информацию о 132 смертях. Всего, с начала пандемии, в Германии зафиксировано 6 млн 509 тыс. 863 случаев заболевания, умерли 105 тыс. 638 человек.

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