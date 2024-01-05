В Германии может появиться новая правая партия: что известно

В Германии может явиться еще одна партия.

О планах положить начало собственной политической силе заявил 61-летний Ганс-Георг Маасен, пишет "Bild".

Маассен в 2012-2013 годах возглавлял Ведомство защиты конституции ФРГ (контрразведка). Сам Маасен уже 35 лет находится в правоцентристской партии ХДС и вместе с тем возглавляет правоконсервативный «Союз ценностей» (около 4000 членов). Эту компанию он и желает перевоплотить в партию.

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В интервью BILD политик заявил, что готов выйти из ХДС, если Союз ценностей поддержит его планы.

Как рассказал глава социологического института INSA Герман Бинкерт, новая партия Маасена стала бы конкурентом не только для блока ХДС/ХСС, но и для ультраправой "Альтернативы для Германии".

Напомним, опрос Института INSA показал, что в течение 2023 года поддержка "Социал-демократической партии Германии" (СДПГ) упала с 20% до 15%. И ключевой фактор такого падения "СДПГ" заключается в том, что только каждый пятый немец положительно оценивает работу представляющего партию канцлера Олафа Шольца.

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