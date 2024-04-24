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В Германии мужчина с мачете напал на сотрудника университета: полиция открыла огонь — подробности

В Германии мужчина с мачете напал на сотрудника университета: полиция открыла огонь — подробности

Немецкая полиция застрелила мужчину из мечети в университете города Мангейм / Фото: Polizei Westhessen

Вооруженный мужчина напал на сотрудника университетской библиотеки.

В Германии, в университете города Мангейм, мужчина с мачете напал на сотрудника библиотеки – полиция застрелила нападающего. Позже подозреваемый, 31-летний гражданин Германии, скончался в больнице.

Об этом сообщает DW.

Инцидент произошел в библиотеке экономического факультета университета.

По данным правоохранителей, мужчина напал на сотрудника библиотеки и, как утверждается, держал в руках большое мачете, когда правоохранители прибыли на место происшествия.

Государственное управление криминальной полиции сейчас сейчас расследует применение полицейскими огнестрельного оружия во время инцидента.

Правоохранители отметили, что мужчина, застреленный полицейскими, ранее не имел права посещать библиотеку за неоднократные нарушения общественного порядка.

Напомним, в немецкой школе 98% учеников – дети мигрантов: около трети не может перейти во второй класс.

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