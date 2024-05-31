В Германии мужчина с ножом пытался убить активиста, критикующего ислам

В пятницу, 31 мая, в немецком городе Мангайме на юго-западе страны неизвестный мужчина с ножом совершил нападение на ультраправого общественного активиста Михаэля Штюрценбергера, известного своей критикой ислама.

Об этом инциденте сообщает издание Tagesspiegel.

Нападение произошло во время антиисламского собрания на рыночной площади немецкого города и попало в онлайн-трансляцию.

Видео этого инцидента быстро распространилось в соцсетях. На опубликованных кадрах можно увидеть, как у стенда "Гражданского движения Pax Europe" злоумышленник несколько раз агрессивно ударил людей ножом, включая полицейского.

Затем на видео показано, как полицейский стреляет в нападающего, после чего несколько полицейских прижимают мужчину к земле.

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Сообщается, что в результате нападения ранения получил организатор мероприятия, антиисламский активист Михаэль Штюрценбергер, а также несколько его помощников и офицер полиции. Полицейский получил тяжелое ножевое ранение и был доставлен в больницу, где его сразу прооперировали.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал нападение попыткой убийства.

“Кадры из Мангайма ужасны. Несколько человек получили тяжелые ранения от нападавшего. Мои мысли с жертвами", – написал он в соцсети Х, добавив, что насилие абсолютно неприемлемо в демократии и виновник должен быть строго наказан.

Пострадавший он нападения Михаэль Штюрценбергер называет себя журналистом, он критически настроен в отношении ислама, был членом нескольких ультраправых антиисламских организаций, в том числе движения PEGIDA, регулярно организующего марши в городах, в частности в восточной Германии.

Напомним, ранее в немецком Дортмунде неизвестные напали на 15-летнего подростка из Украины, гулявшего вечером с двумя друзьями. Он получил ранение и был госпитализирован.

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