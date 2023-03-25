В Германии мужчина с топором набросился на 17-летнюю девушку в поезде

В Германии 24 марта, в региональном поезде между Котбусом и Франкфуртом-на-Одере мужчина с топором ранил в голову 17-летнюю пассажирку, ее госпитализировали.

Об этом пишет издание RBB24.

Как рассказали в полиции, около 13:20 поступило сообщение от свидетелей о том, что мужчина угрожает пассажирам.

37-летний подозреваемый повредил имущество и разбил мониторы предметом, похожим на топор.

Вскоре поезд был остановлен на станции Губен, и сотрудники полиции арестовали нападавшего. По словам представителя полиции, тесты на алкоголь и другие наркотические вещества у подозреваемого были отрицательными. Пока нет никаких свидетельств о возможных религиозных или политических мотивах преступления.

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