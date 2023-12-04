В Германии мужчина установил у себя дома 555 новогодних елок: он побил рекорд (фото)

В Германии мужчина установил у себя дома 555 новогодних елок и тем самым побил мировой рекорд.

Об этом пишет российский BILD.

Как отмечается, в городе Ринтельн на севере Германии 57-летний мужчина и его жена установили мировой рекорд по "наибольшему количеству украшенных рождественских елок в одном месте".

В собственном доме площадью 180 квадратных метров они разместили 555 лесных красавиц. Всего им понадобилось около 108 000 шаров и 48 000 огоньков. В одной гостиной они поместили 89 деревьев. Остальные расположились в спальне, коридоре и даже в туалете. Достижение официально подтвердил Институт рекордов Германии.

Немецкая пара не забывает об экономии, даже когда речь идет об их увлечении. Поскольку цены на электроэнергию растут, они перешли на экономические светодиоды в гирляндах. А уже к 6 января они планируют полностью демонтировать сказочный лес. Пока посмотреть на чудо-дом приезжают гости со всей Германии и даже из других стран”, — пишет BILD.

Напомним, что в Германии завершилось обучение второй группы украинцев на системе Patriot.

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