В Германии мужчина взял в заложники людей в аптеке: полиция штурмом задержала злоумышленника

В Германии, в центре города Карлсруэ, в аптеке злоумышленник взял в заложники 11 человек.

Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на полицию и прокуратуру.

Как стало известно, заложников удалось спасти. Все они физически невредимы.

Сейчас задержан 20-летний подозреваемый. В полиции заявили, что один из заложников может стать сообщником задержанного подозреваемого.

Отмечается, что случай произошел в день. Полицейским города удалось провести масштабную операцию, перекрыв часть центра города. Спецназовцы ворвались в аптеку и прекратили захват заложников.

Напомним, в результате стрельбы, которую вечером 9 марта устроил в молитвенном доме "Свидетелей Иеговы" в Гамбурге 35-летний мужчина, погибли шесть человек, среди которых одна беременная женщина. Еще восемь человек получили ранения. Стрелец, вооруженный пистолетом, застрелился.

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