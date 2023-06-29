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В Германии на фестивале россиянка избила украинку, потому что "гибнут оккупанты": организаторы цинично отреагировали

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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В Германии на фестивале россиянка избила украинку, потому что "гибнут оккупанты": организаторы цинично отреагировали

На фестивале россиянка избила украинку. Фото: D-Townswing/Facebook

Организаторы не уняли неадекватную россиянку.

В Германии во время танцевального фестиваля в Дюссельдорфе россиянка набросилась на украинку – избила ее и облила водой. Гражданка страны-агрессора обзывала украинцев "нацистами" и обвиняла в гибели российских окупантов, пришедших с оружием на территорию Украины.

Об этом сообщила в Facebook Юлия Федорова.

Она отметила, что ее подруга впервые после начала полномасштабной войны России против Украины уехала за границу, чтобы принять участие в танцевальном фестивале. Однако на мероприятие также были допущены граждане России. Во время этого неадекватная гражданка страны-террористки набросилась на украинскую участницу – избила ее и облила водой. Россиянке не понравилось, что украинцы защищаются в своем государстве от оккупантов, потому что "дескать из-за этого гибнут россияне".

"Моя подруга была шокирована и потеряла дар речи, в то время как россиянка истерически кричала на нее. Впоследствии я узнала, что россияне также облили мою подругу водой и ударили по голове", – отмечает Юлия Федорова.

Автор сообщения также осудила реакцию организаторов фестиваля.

"Реакция организаторов была грубой — они даже не попытались разобраться, что произошло, и попросили обе стороны разойтись. Что было совершенно несправедливо по отношению к человеку, которого безосновательно обидели", — написала она.

Впоследствии организаторы фестиваля попытались цинично оправдаться за агрессивное поведение россиян. Там заявили, что мол осуждают войну России против Украины, однако не "могут дискриминировать людей из-за национальности". Также они добавили, что, мол, во всем должна разобраться полиция.

Напомним, на немецком телевидении произошел скандал из-за сравнения Украины с нацистской Германией.

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Дата публикации
Просмотры
3721
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