В Германии на карнавале высмеяли патриарха Кирилла с Путиным (фото)

Художник уже второй год высмеивает российского диктатора.

В Германии в Дюссельдорфе, где проходит карнавальный сезон, высмеяли патриарха Кирилла.

Об этом пишет "Bild".

Сегодня в Германии отмечают "розовый понедельник". Наряду с "пепельной средой" — это один из последних дней карнавального сезона. В ходе центра Дюссельдорфа принимают участие около 8000 человек, 30 духовых оркестров и 110 тематических платформ. Некоторые из них созданы с папье-маше местным скульптором Жаком Тилли.

В прошлом году он изобразил Владимира Путина в ванной с кровью. В этом году художник представил оральный секс между кремлевским диктатором и патриархом Кириллом. "Из России с любовью", — написано на платформе на английском.

Карнавал в Дюссельдорфе

Слово "любовь" окрашено в цвет ЛГБТ.

Досталось и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Его изобразили с дыркой в голове и каламбурной подписью "Холлаф Шольц". На других платформах под маской поклонника ультраправой "Альтернативы для Германии" виден Адольф Гитлер, а террорист ХАМАС толкает палестинскую семью под дуло израильского танка.

Карнавал в Дюссельдорфе

Напомним, в Германии неизвестные зарезали 17-летнего украинского баскетболиста из-за его национальности.

Полиция Германии арестовала двоих подозреваемых в убийстве 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова, выступавшего за команду ART Giants из Дюссельдорфа. Это 14-ти и 15-летний ребята, совершившие нападение на главном вокзале Обергаузена.

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