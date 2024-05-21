В Германии на украинского подростка напали с ножом – что известно

В Германии напали на 15-летнего беженца из Украины.

В Дортмунде, Германия, неизвестные напали на 15-летнего подростка из Украины, гулявшего вечером с двумя друзьями. Он получил ранение и был госпитализирован.

Об этом пишет Bild.

Нападение произошло около 21:00 в понедельник, 20 мая. Компания разговорилась с двумя девушками. Другой группе молодых людей это не понравилось – началась драка. Вдруг один из нападавших вытащил нож.

По данным Bild, 15-летний подросток получил сначала порез шеи, а затем нападавший вонзил нож в верхнюю часть тела.

Подросткам удалось сбежать. Тяжело раненый украинец прошел километр по Дортмунду, прежде чем упасть в обморок.

За жизнь несовершеннолетнего на улице боролся прибывший на место происшествия врач "скорой помощи". Пострадавшего доставили в больницу.

По словам местного прокурора Марибель Андерссон, следствие предполагает покушение на убийство.

Полиция ведет поиски нападающего, расследованием занимается отдел по расследованию убийств. По данным полиции, состояние украинского парня сейчас стабильное.

Напомним, в феврале в Германии зарезали 17-летнего украинского баскетболиста.

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