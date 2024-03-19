В Германии началась 20-я встреча "Рамштайна": названы приоритетные вопросы

Во вторник, 19 марта, в немецком городе Рамштайн-Мизенбах на базе Воздушных сил США "Рамштайн" началась 20-я встреча Контактной группы по обороне Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Украинскую делегацию возглавляет Министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Приоритетами на этом заседании для Украины является предоставление систем ПВО и ракет к ним, ракеты дальнего радиуса действия. Постоянным пунктом обсуждения обезличиваются артиллерийские снаряды, особенно калибра 155 мм, современные системы РЭБ и РЭР, бронетехника", — рассказали в оборонном ведомстве.

Напомним, предварительная встреча в формате "Рамштайн" была 14 февраля. Тогда официально начала свою работу Коалиция дронов, к которой присоединились 8 государств.

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