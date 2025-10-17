В Германии начали конфискацию сотен миллионов евро российского банка

Конфискация 720 млн евро из российского банка в Германии / © УНИАН

Федеральная прокуратура Германии инициировала слушание дела в суде о конфискации 720 млн евро со счета российского банка, который находится под европейскими санкциями от 2022 году.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Дата слушаний, которые состоятся в высшем земельном суде во Франкфурте-на-Майне, пока не определена.

По информации суда, процедура конфискации вызвана нарушением запрета на распоряжение средствами, замороженными из-за агрессивной войны России против Украины: банк попытался вывести средства, но операция была отклонена.

Название банка не разглашается.

В издании напомнили, что ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал идею использования замороженных активов Центробанка России для предоставления Украине беспроцентных кредитов на общую сумму 140 млрд евро. Они должны быть направлены исключительно на финансирование военной помощи.

В своем выступлении в парламенте глава немецкого правительства подчеркнул, что Украина будет погашать кредиты только после того, как Россия выплатит ей все репарации.

В прошлом месяце высокопоставленный чиновник Германии заявил, что Берлин открыт для «новых, юридически обоснованных» планов по использованию 172 млрд евро замороженных российских средств для поддержки военных усилий Украины».

Напомним, Европейский Союз ищет механизмы, которые позволят передать Украине хотя бы часть замороженных российских активов.