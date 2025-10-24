В Германии начали продавать домашние бункеры: какие они внутри (фото)

В Германии изготавливают домашние бункеры / © Bild Russian в Telegram

В Германии появились в продаже небольшие «домашние бункеры», которые вскоре можно будет приобрести в отделе садовых товаров в гипермаркетах.

Об этом сообщило издание Bild

Компактный защищенный модуль площадью 16 квадратных метров изготовлен из стального бетона с толщиной стен 20 сантиметров.

Внутри есть все необходимое для недельного автономного проживания: четыре раскладные кровати, туалет, душ, мини-кухня и экран, имитирующий вид из окна. Освещение регулируется по цвету и яркости.

Разработчик этого укрытия, глава компании BSSD Defence Марио Пейде утверждает, что бункер выдерживает удары дронов, мин и даже ракет калибра 107 мм.

Если бункер установить на глубине нескольких метров под землей, он защитит даже от последствий ядерного взрыва, если его эпицентр будет на расстоянии не ближе 20 километров.

Цена домашнего бункера — от 50 тысяч евро за базовую модель до 150 тысяч евро в полной комплектации. Производство занимает около 70 рабочих дней.

Напомним, правительство Германии разрешило полиции сбивать опасные беспилотники. Этот шаг стал ответом на полеты неизвестных летательных аппаратов над территорией страны.