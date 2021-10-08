В Германии начался суд над 100-летним бывшим охранником нацистского концлагеря

Ожидается, что суд продлится до января.

В Германии начался судебный процесс над 100-летним бывшим охранником нацистского концлагеря Заксенхаузен. Его обвиняют в соучастии в убийствах более 3,5 тысяч заключенных.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 8 октября.

Обвиняемый в зал суда зашел с помощью ходунков, прикрывая при этом лицо папкой для бумаг. Его имя — Йозеф, фамилию — не разглашают согласно немецким законам о конфиденциальности.

В 21 год он стал охранником Заксенхаузена и работал там три года. Прокуроры уверены, что мужчина знал о массовых убийствах, однако не ушел со службы, что делает его соучастником преступления. По словам адвоката, комментировать эти обвинения подсудимый не собирается.

Новости мира: в Германии начался суд над столетним мужчиной

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