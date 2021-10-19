В Германии начался суд над 96-летней секретаршей концлагеря, отложенный из-за ее побега

В Германии начался суд над 96-летней секретаршей концлагеря, отложенный из-за ее побега

Подозреваемую привезли в зал в инвалидном кресле.

96-летняя екссекретарка нацистского концлагеря Ирмгард Фурхнер, которая в сентябре попыталась убежать от правоохранителей, наконец предстала перед судом.

Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина появилась в зале суда пристегнута к инвалидному креслу. Широкий платок на голове, защитная маска на лице и большие солнцезащитные очки скрывали ее лицо.

Судебный процесс должен был начаться две недели назад, однако Фурхнер сбежала из дома престарелых в Квикборне. Позже полиция задержала ее в Гамбурге. Женщина была освобождена через пять дней и пообещала обязательно появиться на следующее судебное заседание. Кроме того, ей установили электронную метку для контроля за местонахождением.

Следующее судебное заседание по этому делу состоится 26 октября.

Дело Ирмгард Фурхнер

По словам обвинения, Фурхнер, которая работала на должности секретарши в Штуттгофе, с июня 1943 по апрель 1945 года, помогала руководству лагеря систематически убивать заключенных — евреев, польских партизан и советских военнопленных.

Поскольку ей тогда было 18 лет, ее дело рассматривает суд по делам несовершеннолетних, хотя женщине почти сто лет. 96-летнюю секретаршу нацистского концлагеря обвиняют в соучастии убийства более 11 тыс. человек.

Также читайте В разрушенном наводнением доме в Германии нашли ценные нацистские артефакты

Фурхнер трижды участвовала судебных процессах, связанных с Штуттгофом, в том числе над ее экс-начальником. Каждый раз она настаивала, что ничего не знала об убийствах и не контактировала с заключенными.

В свою очередь прокуроры настаивают, что секретарша занималась документацией, поэтому не могла не видеть списки заключенных, в том числе тех, кого убили. Ирмгард Фурхнер — первая женщина за многие годы, которую судят за нацистские преступления.

В концентрационном лагере в нескольких километрах от Данцингом (современный Гданьск) нацисты удерживали во время Второй мировой войны более ста тысяч человек, большинство из которых евреи. Погибло около 65 тыс. человек.

Напомним, что в Германии 96-летняя Ирмгард Фурхнер, которая работала секретаршей коменданта нацистского концлагеря Штуттгоф, исчезла перед началом суда. Ее удалось задержать через несколько часов после побега.

Также сообщалось, что в Германии будут судить 100-летнего охранника концлагеря Заксенхаузен.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку