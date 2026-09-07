В Германии находят взрывчатку РФ возле энергообъектов: Коваленко объяснил расчет Кремля

ЕС (иллюстративное фото) / © Associated Press

Реклама

Обнаружение взрывчатки у энергетических объектов Германии может являться частью российской кампании устрашения. Ее цель — усилить недовольство немецкими властями и ослабить поддержку Украины.

Такую оценку высказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Реклама

«То, что в Германии активно находят взрывчатку возле энергообъектов и эти объекты не взрывают – это типично четкий сигнал российских спецслужб, отвечающих за диверсионную деятельность», – отметил он.

Реклама

По словам Коваленко, такие действия могут быть направлены на устрашение немецкого общества, усиление недовольства действующей властью и поддержание политических сил, испытывающих симпатию к РФ. В то же время, Россия, вероятно, пытается продемонстрировать неготовность немецких спецслужб к противодействию.

Коваленко также предполагает, что Москва может сознательно избегать масштабных диверсий, которые бы реально вывели из строя энергетические объекты Германии, чтобы не спровоцировать открытую конфронтацию с НАТО.

"Впрочем, отсутствие реальных чувствительных диверсий против энергетики может свидетельствовать также о том, что сама Россия не хочет переходить красную линию, которая может привести к открытой конфронтации с НАТО в случае массовых диверсий, реально выводя из строя энергетические объекты Германии", - пояснил он.

Главной целью подобных действий Коваленко назвал лишение Украины европейской поддержки.

Реклама

Лавров заговорил о «настоящей войне» с Германией

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал «началом настоящей войны» обвинение Германии в адрес Москвы из-за инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Он заявил, что Берлин якобы готовится к конфронтации с Россией, а также обвинил канцлера Фридриха Мерца в намерении объявить РФ войну.

«Это, в общем-то, по большому счету, начало такой войны настоящей», — сказал Лавров.

Что известно об инциденте с украинскими самолетами в Лейпциге

По данным Der Spiegel, немецкие следователи рассматривают версию, что атака дронов в аэропорту Лейпцига могла быть попыткой взорвать один или несколько украинских транспортных самолетов "Антонов".

Вечером 4 августа вблизи аэропорта раздался взрыв, после чего камеры зафиксировали беспилотник, летевший в сторону стоянки украинских самолетов. Он упал недалеко от одного из них, а рядом обнаружили самодельное взрывное устройство из Semtex.

Реклама

По оценке следователей, в случае детонации взрывчатка могла повлечь загорание горючего в крыле самолета. Однако устройство не сработало — возможно, из-за неисправности детонатора.

Впоследствии вблизи аэропорта обнаружили еще один поврежденный дрон со следами гексогена. Также правоохранители обнаружили в лесу следы взрыва, пожары и технические компоненты, которые, по предположению следователей, могли принадлежать третьему беспилотнику.

Новости партнеров

Новости партнеров