В Германии нашли более 150 украинских детей, похищенных Россией

Киев рассчитывает на помощь партнеров по привлечению российских военных преступников к ответственности.

Полицейским удалось найти на территории Германии 161 украинского ребенка, похищенного Россией.

Об этом сказал председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский во время встречи в Берлине с президентом Федерального ведомства криминальной полиции Германии Гольгером Мюнхом.

"Благодаря нашему сотрудничеству с правоохранительными органами ФРГ по направлению документирования военных преступлений Российской Федерации, а именно депортации и принудительного перемещения украинских детей, установлено местонахождение в Германии 161 украинского ребенка, разыскивавшихся как принудительно перемещенные на временно оккупированные территории или депортированные в РФ и Белоруссию ", – рассказал Выговский.

Он добавил, что Киев рассчитывает на помощь партнеров в привлечении российских военных преступников к ответственности как в украинских судах, так и в судах других стран, а военно-политическое руководство – в Международном уголовном суде и Специальных трибуналах.

"Мы заинтересованы в совместных действиях с нашими немецкими партнерами как на двусторонней основе, так и под эгидой Европола", – подчеркнул Глава Нацполиции.

По его словам, страны обсудили поддержку со стороны европейских партнеров в вопросе внесения в Шенгенскую информационную систему (SIS) сведений о российских военных преступниках.

Напомним, генпрокурор рассказал, сколько гражданских украинцев погибло в результате военных преступлений РФ.

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