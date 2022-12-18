Ограбление на 100 млн эвро в Дрездене: полиция нашла часть похищенных сокровищ "Зеленого свода"

В Германии нашли часть драгоценностей XVIII века – их похитили из музея в Дрездене три года назад.

В Германии нашли значительную часть украшений XVIII века, которые были украдены из дрезденского музея "Зеленый свод" еще в 2019 году.

Об этом пишет Associated Press.

В полиции сообщили, что изъяли 31 ценный предмет в Берлине. Среди найденных драгоценностей была брошь для шляпы "Хвост цапли", нагрудная звезда польского ордена Белого Орла из бриллиантового гарнитура, эполет с большим бриллиантом "Саксонский белый", поврежденный во время кражи, и большой нагрудный бант королевы Амалии.

Украшения перевезли в Дрезден — там проверят их подлинность и определят возможные повреждения.

Правоохранители не раскрыли, где именно нашли эти предметы и при каких обстоятельствах это произошло.

Einbruch in Grünes Gewölbe: Diese Dresdner Schätze sind gerettet https://t.co/nt4QQlaen7 [Bilderserie] pic.twitter.com/2fi7sazkjB — ntv Nachrichten (@ntvde) December 17, 2022

Ранее стало известно, что прокуратура Германии предъявила обвинение шести подозреваемым в ограблении музейной казны "Зеленый свод" в Дрездене. Сообщается, что для безопасности они имели при себе заряженный револьвер и пистолет с глушителем и боеприпасами. Ранее они подожгли электрощит для уличного освещения в Старом городе, чтобы отключить подачу электроэнергии.

Музей "Зеленый свод" — знаменитая коллекция драгоценностей в Дрездене, бывшая княжеская сокровищница Веттинов, охватывающая период от Ренессанса до классицизма. Страховая стоимость похищенных экспонатов — 113,8 млн евро.

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