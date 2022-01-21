В Германии нашли тела украинцев, которых 80 лет считали пропавшими без вести: фото

В Германии нашли тела украинцев, которых 80 лет считали пропавшими без вести: фото

На бывшем кладбище времен Второй мировой войны обнаружили останки украинских солдат, троих из них уже идентифицировали.

В немецком городе Бремене во время подготовки к промышленному строительству были проведены археологические раскопки на месте так называемого "русского кладбища", где похоронены военнопленные советской армии.

Как сообщил в пятницу, 21 января, на своей Facebook-странице министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, среди похороненных солдат идентифицированы останки трех украинцев, которых 80 лет считали пропавшими без вести.

Также читайте В России самая высокая смертность со времен Второй мировой войны: в чем причина

"Украинские дипломаты в Генеральном консульстве Украины в Гамбурге узнали о планах строительства. Конечно, мы понимали, что кладбище никакое не "русское", а советское, и что среди советских военнопленных и принудительных рабочих могли быть украинцы", — написал министр.

По настоянию украинского МИД и местных активистов власти Бремена начали масштабные раскопки, к которым присоединились и украинские студенты-археологи.

Среди первых находок – солдатский жетон № 14683, принадлежавший украинцу Ивану Пастернаку. Позже с помощью Национального музея истории Украины во Второй мировой войне удалось найти родственников солдата, считавшегося пропавшим без вести.

"Кроме Ивана Пастернака, мы уже нашли еще двух украинских воинов, Сергея Селика (Зелика), уроженца Киевской области 1921 г.р., и Николая Ковальчука 1915 г.р. из Волыни. Родственников Сергея совместными усилиями с музеем уже удалось найти, а родственников Николая еще ищем”, — сообщил Дмитрий Кулеба.

Министр отметил, что раскопки будут продолжаться до марта 2022 года. Вероятно, к тому времени удастся найти и идентифицировать личности других похороненных здесь людей.

Напомним, в Германии 96-летняя женщина, работавшая секретаршей коменданта нацистского концлагеря Штуттгоф, сбежала перед началом суда.

Читайте также: