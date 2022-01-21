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В Германии нашли тела украинцев, которых 80 лет считали пропавшими без вести: фото

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В Германии нашли тела украинцев, которых 80 лет считали пропавшими без вести: фото

Facebook / Dmytro Kuleba

На бывшем кладбище времен Второй мировой войны обнаружили останки украинских солдат, троих из них уже идентифицировали.

В немецком городе Бремене во время подготовки к промышленному строительству были проведены археологические раскопки на месте так называемого "русского кладбища", где похоронены военнопленные советской армии.

Как сообщил в пятницу, 21 января, на своей Facebook-странице министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, среди похороненных солдат идентифицированы останки трех украинцев, которых 80 лет считали пропавшими без вести.

"Украинские дипломаты в Генеральном консульстве Украины в Гамбурге узнали о планах строительства. Конечно, мы понимали, что кладбище никакое не "русское", а советское, и что среди советских военнопленных и принудительных рабочих могли быть украинцы", — написал министр.

По настоянию украинского МИД и местных активистов власти Бремена начали масштабные раскопки, к которым присоединились и украинские студенты-археологи.

Среди первых находок – солдатский жетон № 14683, принадлежавший украинцу Ивану Пастернаку. Позже с помощью Национального музея истории Украины во Второй мировой войне удалось найти родственников солдата, считавшегося пропавшим без вести.

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"Кроме Ивана Пастернака, мы уже нашли еще двух украинских воинов, Сергея Селика (Зелика), уроженца Киевской области 1921 г.р., и Николая Ковальчука 1915 г.р. из Волыни. Родственников Сергея совместными усилиями с музеем уже удалось найти, а родственников Николая еще ищем”, — сообщил Дмитрий Кулеба.

Министр отметил, что раскопки будут продолжаться до марта 2022 года. Вероятно, к тому времени удастся найти и идентифицировать личности других похороненных здесь людей.

Напомним, в Германии 96-летняя женщина, работавшая секретаршей коменданта нацистского концлагеря Штуттгоф, сбежала перед началом суда.

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