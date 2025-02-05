По мнению генерала Бундесвера, Трамп, когда говорил о 5% ВВП, "имел в виду нечто другое".

Требование президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что Германия должна тратить на оборону 5% ВВП страны – не может быть выполнено.

Об этом в эфире телеканала ntv заявил генеральный инспектор Бундесвера генерал Карстен Бройер.

"Президент Трамп, конечно, снова запустил дискуссию. И я думаю, что он этого хотел. Он хотел тем самым спровоцировать", — сказал Бройер.

Генерал заявил, что Германия не может себе позволить тратить 5% на оборону, поэтому на дуке Байера Трамп, когда говорил о 5% ВВП, "имел в виду что-то другое".

"Этим он имел в виду, что мы в Европе должны гораздо больше приобщаться, чем мы делали до этого времени", — сказал военный.

Кроме того, он рассказал, что для выполнения этого требования нужно, чтобы это могла обеспечить промышленность, но это нереально.

"Я думаю, нужно постепенно решать все дело. Мы делаем это прямо сейчас", – заверил Бройер.

Ранее сообщалось, что европейские страны готовятся к потенциальной войне с Россией, укрепляя обороноспособность на случай эскалации.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп не намерен в один день покинуть Европу, в том числе и Украину, без военной поддержки США.

Читайте также: