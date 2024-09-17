В Германии назвали следующую жертву России в случае "падения" Украины

По словам Бербок, поражение Украины в войне может поставить под угрозу Молдову.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что от поддержки Украины зависит "выживание" соседней Молдовы.

Об этом министр сказала на конференции в Кишиневе, сообщает Reuters.

По словам Бербок, поражение Украины в войне может поставить Молдову под угрозу, поэтому поддержка Киева так важна для региона.

"Все, что мы делаем для поддержки Украины, также означает содействие стабилизации в отношениях с Молдовой… Понятно, что больше всего беспокоит здешних людей: если Украина падет, Молдова будет следующей страной на очереди", — сказала Бербок.

Также сообщается, что на наконференции, посвященной обеспокоенности расширением российского вмешательства в регионе, были подписаны соглашения о предоставлении Молдове более 300 млн евро в виде кредитов и 80 млн евро в виде грантов.

Партнеры также приветствовали усилия Молдовы по вступлению в Евросоюз. Франция, Германия и Польша выразили свою "непреклонную и постоянную поддержку Молдове" в ее стремлении присоединиться к альянсу.

Напомним, в июне посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что если бы не ожесточенное сопротивление украинцев российским попыткам контролировать Черное море, то Молдова, Румыния, Турция и Болгария уже ощутили бы на себе угрозу со стороны РФ.

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