В Германии не уверены в "ядерном зонтике" от США: что предлагает кандидат в канцлеры

Кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Фридрих Мерц предлагает начать переговоры с Францией и Великобританией по поводу "ядерного зонтика" для Европы, поскольку защита от США при администрации Трампа выглядит сомнительной.

Об этом сообщило немецкое издание Tagesspiegel.

"Мы должны подготовиться к тому, что Дональд Трамп больше не будет безоговорочно придерживаться обязательств по договору НАТО", — заявил Мерц в пятницу, 21 февраля, в эфире телеканала ZDF.

Он предлагает изменить механизм так называемого ядерного участия, который Германия пока осуществляет совместно с США — в случае агрессии немецкие самолеты могут использовать американские ядерные боезаряды. Немецкий политик считает, что Франция и Великобритания могут заменить американских партнеров.

По словам Мерца, Франция заинтересована в сотрудничестве из-за высокой стоимости ядерных программ и неоднократно предлагала обсудить этот вопрос. До сих пор ни одно немецкое правительство на это не соглашалось.

"То, что Европе, возможно, придется стать более ядерно независимой от США, — это вопрос, который эксперты по внешней и политике безопасности обсуждают уже много лет", — отметил он.

Если заменить США согласятся Франция и Великобритания, то непонятно, какая страна будет принимать окончательное решение о применении ядерного оружия.

Напомним, США начали размещать модифицированные ядерные авиабомбы B61 в версии B61-12 в странах Европы.

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