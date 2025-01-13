В Германии неизвестные нарисовали свастику и разбили окно в доме, где проживают украинцы

В Германии в городке Гюстров, земля Мекленбург-Передняя Померания, неизвестные нарисовали на стене дома, где живут украинцы, две свастики и камнем разбили окно. Полиция проводит расследование.

Об этом сообщает полиция района Росток.

"В ночь на 11 января, около 2:30, украинцы, проживающие в многоквартирном доме, услышали шум, после чего в окно их спальни залетел камень", – говорится в сообщении.

Украинцы не пострадали.

Только утром на доме заметили две нарисованные свастики, которые в Германии считаются антиконституционным символом. Владелец дома обратился в полицию.

Уголовная полиция проводит расследование, однако информации о возможных подозреваемых на данный момент нет. Правоохранители проверяют "степень связи между двумя преступлениями".

Нанесенный материальный ущерб правоохранители оценили по меньшей мере в 1500 евро.

Напомним, в прошлом году россиянка и ее муж-немец убили в Германии двух украинских беженок, маму и бабушку, а младенца похитили.

Читайте также: