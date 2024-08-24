В Германии неизвестный напал с ножом на посетителей фестиваля: есть погибшие и раненые

В Германии неизвестный совершил нападение на посетителей фестиваля по случаю 650-летия города Золинген, в результате чего погибли и ранены.

Об этом сообщает FAZ со ссылкой на местную полицию.

Правоохранители сообщили, что у воздушных были подняты вертолеты. Нападающий задержан.

В центре города слышна работа сирен, власти попросили граждан покинуть центр города.

Один из организаторов фестиваля заявил, что спасательные служы борются за жизнь 9 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии мужчина с ножом пытался убить критикующего ислам активиста.

Кроме того, мы также информировали, что в Киеве мужчина тяжело ранил ножом бывшую жену и скрылся.

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