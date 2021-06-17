В Германии неизвестный открыл стрельбу и скрылся, есть жертвы

На месте работают экстренные службы.

В центре немецкого города Эспелькамп на западе страны неизвестный открыл стрельбу. Погибли по меньшей мере два человека.

Об этом проинформировало издание Bild.

Отмечается, что стрельба произошла в частном доме. По данным полиции, жертвами стали мужчина и женщина, а сам стрелок скрылся. Сейчас ведутся его поиски, а на месте ЧП работают экстренные службы.

Ранее в американском штате Мэриленд неизвестные открыли огонь в сторону прохожих в одном из кварталов города Балтимор. Отмечается, что в результате стрельбы один человек погиб, а еще пятеро сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

А в американском штате Джорджия в результате стрельбы в одном из супермаркетов в Атланте погибла кассирша, которая поспорила с покупателем относительно ношения защитной маски.

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