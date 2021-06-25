В Германии неизвестный устроил резню посреди улицы и убил нескольких прохожих

В Германии неизвестный устроил резню посреди улицы и убил нескольких прохожих

По некоторым данным, злоумышленник по неизвестным причинам ранил от шести до 15 человек.

В Германии в пятницу, 25 июня, неизвестный с ножом напал на прохожих в центре города Вюрцбург.

Об этом сообщает Die Zeit.

В полиции сообщили, что получили вызов около 17:00. От действий злоумышленника погибли несколько человек и еще больше пострадали. В то же время данные о количестве жертв правоохранители не обнародовали.

Также читайте На глазах у прохожих: в Днепре мужчина порезал ножом женщину и ее годовалую дочку

По неофициальной информации ряда немецких СМИ, мужчина убил троих человек, а от шести до 15 прохожих получили травмы. Состояние нескольких пострадавших оценивается как тяжелое.

Вооруженного ножом нападающего арестовали, мотивы преступления остаются неизвестными. "Сейчас нет указаний на второго преступника. Опасности для населения нет", — отметили копы.

Ранее в центре Ивано-Франковска на улице Владимира Великого 40-летний мужчина бросался с ножом на прохожих. Его задержали правоохранители.

Новости мира: в парке в Екатеринбурге 34-летний мужчина убил ножом трех человек

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку