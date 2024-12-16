В Германии неонацисты избили однопартийцев Шольца и порезали полицейского

В Берлине правоохранители задержали неонацистов, избивших представителей Социал-демократической партии Германии, а затем ранивших двух полицейских.

Об этом информирует ntv.

Сообщается о задержании четырех человек, находящихся под стражей.

В полиции рассказали, что неонацисты встретили социал-демократов у их агитационного стенда на автобусной остановке, начали их оскорблять, провоцировать и в конце концов применили насилие. Правоохранители рассказали, что они продолжали избивать жертв даже тогда, когда те упали на землю.

Пришедшему на помощь полицейскому были нанесены порезы осколком стекла, а его напарник получил перелом пястной кости. Драка остановили только прибывшие на место дополнительные экстренные службы. Продолжается расследование.

Издание пишет, что подозреваемыми молодой человек в возрасте от 16 до 19 лет, которые прибыли в Берлин специально на драку с "левыми". Участие в упомянутой демонстрации приняли всего 63 человека, тогда как в контрдемонстрации — не менее 2 тысяч.

За порядком следило около 1000 человек. Там также дошло до нападений на правоохранителей и журналистов. Всего открыто 40 уголовных производств, пострадал 31 представитель власти.

Напомним, ранее сообщалось, что партия Шольца в избирательной программе запретила передачу Украине ракет Taurus.

Кроме того, мы ранее информировали, что Шольц сделал очередное заявление о предоставлении ВСУ ракет Taurus.

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