В Германии невакцинированный депутат будет участвовать в заседаниях Бундестага в стеклянном боксе

В Германии невакцинированный депутат будет участвовать в заседаниях Бундестага в стеклянном боксе

Сам депутат заявил, что соглашается на этот компромисс, чтобы иметь возможность выполнять свои должностные обязанности.

Невакцинированный депутат немецкого Бундестага Йоахим Вундрак теперь будет участвовать в заседаниях Комитета по иностранным делам в окружении специального органического стекла.

Об этом сообщает Spiegel.

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В Бундестаге доступ в зал пленарных заседаний имеют только вакцинированные депутаты и те, кто имеет подтверждение о недавнем выздоровлении от коронавируса.

Так, из-за такого ужесточения карантинных требований в Бундестаге возникла ситуация, когда некоторые депутаты не могли в полной мере выполнять свои должностные обязанности. В таком случае они могли только наблюдать за заседанием с трибун.

С Вундраком так поступить не удалось из-за того, что он входит в состав Комитета по иностранным делам. Проблема в том, что в комнате, где собирается комитет, нет трибун, а встречи часто проходят тайно. Это делает невозможным дистанционное участие депутата в заседании, и предыдущее заседание Вундраку пришлось пропустить.

Наконец, для депутата нашли решение. Теперь на предстоящих заседаниях Вундрак будет сидеть на отдельном месте, отгороженном со всех сторон органическим стеклом.

Сам депутат заявил, что соглашается на этот компромисс, чтобы иметь возможность выполнять свои должностные обязанности.

Напомним, Германия выступила против введения санкций для энергетического сектора России, которые в случае нападения на Украину планирует вести Евросоюз.

В то же время страна заявила о готовности передать Украине 5 тыс военных касок. По словам главы немецкого Минобороны, это четкий сигнал, что Берлин – на стороне Украины.

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