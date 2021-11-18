В Германии обновили рекорд по COVID-заболеваемости: что говорят эксперты

В Германии обновили рекорд по COVID-заболеваемости: что говорят эксперты

Глава Института Роберта Коха предупреждает о "действительно ужасном Рождестве" и призывает к немедленным мерам.

В Германии в четверг, 18 ноября, зарегистрировали 65 371 новый случай заболевания COVID-19, что стало новым суточным максимумом заражений в стране с начала пандемии.

Об этом сообщает The Associated Press.

"Сейчас мы приближаемся к серьезной чрезвычайной ситуации, — заявил глава Института Роберта Коха Лотар Виллер. — У нас будет действительно ужасное Рождество, если мы немедленно не примем контрмеры".

По его словам, Германии необходимо повысить уровень вакцинации до более чем 75%.

Эксперт также призвал закрыть клубы и бары, приостановить крупномасштабные мероприятия и ограничить доступ ко многим сферам общественной жизни лицам, не имеющим прививки от коронавируса или справки о выздоровлении.

Вилер предупредил, что больницы по всей стране вовсю пытаются найти места для пациентов с COVID-19 и людей с другими заболеваниями.

Как сообщалось, в ФРГ сейчас полностью вакцинировано 67,7% человек, только 5% из которых получили дополнительную прививку. В некоторых регионах Германии уровень вакцинации составляет 57,6%.

В четверг федеральные и региональные лидеры должны согласовать введение более жестких мер по сдерживанию четвертой волны коронавируса, которая, по словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, обрушилась на Германию с "полной силой".

Ожидается, что немцев обяжут демонстрировать документы о COVID-вакцинации, выздоровлении или отрицательном результате теста на коронавирус для пользования общественным транспортом и входа на работу.

В то же время, финансовая помощь пострадавшим от кризиса компаниям и физическим лицам может быть продлена на три месяца до конца марта 2022 года.

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