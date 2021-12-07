В Германии образовали "светофорную коалицию" трех партий: кто будет формировать правительство

В Германии образовали "светофорную коалицию" трех партий: кто будет формировать правительство

Коалиционное соглашение подписали Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партии "Союз-90/Зеленые" и Свободная демократическая партия (ВДП).

Во вторник, 7 декабря, в Берлине было подписано соглашение об образовании так называемой "светофорной коалиции", название которой происходит от партийного цвета трех политических сил.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

"Это утро должно стать началом нашего пути в новое правительство", — сказал будущий канцлер Германии от СДПГ Олаф Шольц.

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По его словам, коалиционное соглашение должно стать "дорожной картой" правящей коалиции в Германии на ближайшие четыре года. Первоочередной задачей чиновники назвали борьбу с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. В долгосрочной перспективе планируются меры по защите от изменений климата, касающиеся промышленного производства в Германии. Также в планах улучшение положения малооплачиваемых работников, арендаторов и их семей.

"Сейчас начинается время действий", — подчеркнул лидер либеральной ВДП Кристиан Линднер.

Сопредседатель партии "зеленых" Анналена Бербок заявила, что коалиционное соглашение "соответствует действительности и социальной реальности".

В общей сложности свои подписи под соглашением поставили по пять представителей от СДПГ и "зеленых" и три представителя ВДП.

В среду, 8 декабря, за назначение Олафа Шольца канцлером должны проголосовать в Бундестаге, а министры, которые войдут в его правительство, будут приведены к присяге.

Напомним, ранее будущий канцлер Германии Олаф Шольц представил кандидатов от своей партии в правительство.

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