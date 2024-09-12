В Германии обрушился мост из-за слишком тщательного ухода во времена ГДР

Теперь Дрездену в дополнение к транспортному коллапсу от обрушения моста также грозит наводнение.

В ночь на среду, 11 сентября, мост Карола в столице Саксонии Дрездене частично обрушился. Тяжелые бетонные сегменты перекрыли реку Эльба.

Об этом пишет BILD.

Мост Карола – один из четырех мостов через Эльбу в Дрездене. Приблизительно в три ночи части моста, соединяющего исторический центр города с новыми районами, в одно мгновение упали в воду.

"Минувшей ночью в Дрездене в 2:59 по местному времени раздался громкий звук, после которого часть моста Карола в Дрездене упала в воду. По счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал, хотя только девятью минутами ранее по мосту проезжал пассажирский трамвай" — пишет издание.

В воду упало примерно 100 м моста. Обрушение конструкций могло закончиться катастрофой с большим количеством жертв, если бы это произошло в дневные часы. Ежедневно мостом пользовались примерно 1230 велосипедистов и 300 пешеходов, а также не менее 53 тысяч автомобилей и трамваев.

При обрушении сегменты моста повредили сеть теплоснабжения. Из двух больших труб в реку хлынула вода температурой до 115 градусов. В настоящее время сеть теплоснабжения в Дрездене выведена из строя.

Причина разрушения – средство для посыпания дорог времен ГДР

Как сообщил глава управления мостов и инженерных конструкций Дрездена Хольгер Кальбе, вероятная причина разрушения конструкций — средство от гололеда, раствор хлорида магния, который использовали для посыпания дорог зимой во времена ГДР. Из-за агрессивного химиката металлические конструкции внутри бетонного моста проржавели.

"Во времена ГДР у нас здесь был большой вброс хлоридов. Химикаты массово проникли в конструкцию и привели к коррозии арматуры внутри моста. Невозможно было предположить, что состояние моста окажется настолько плохим, что он рухнет", — пояснил Кальбе.

Мост Карола был построен в 1892 году и назван в честь Каролы фон Васа-Гольштейн-Готторп, супруги короля Саксонии Альберта. Этот мост взорвали во время Второй мировой войны, а в 1971 году он был восстановлен.

Дрездену грозит затопление

Сейчас в городе ожидаются продолжительные дожди. По мнению специалистов, если секции моста не успеют убрать из воды до начала ливня, они станут своеобразной плотиной, что может привести к критическому разливу Эльбы и затоплению исторического центра Дрездена.

"С понедельника в Дрездене ожидается высокий уровень воды, и на этом мосте образуются значительные пробки, поэтому остатки моста следует убрать как можно быстрее", – сказал климатолог Карстен Брандт из компании Donnerwetter.

Дрезденская пожарная служба уже готовится к возможному наводнению.

Напомним, в прошлом месяце в Черкасской области на трассе Киев – Одесса обрушился мост. Пешеходный мост упал на проезжую часть.

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