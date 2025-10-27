В Германии одну из крупнейших партий подозревают в шпионаже в пользу России

Флаг Германии / © УНІАН

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии " оказалась под шквалом критики со стороны германских чиновников.

Глава МВД Германии Александер Добриндт в разговоре с Handelsblatt заявил, что партия «Альтернатива для Германии» (АдН) «ведет себя как немецкая партия Путина».

По его мнению, Германия должна быть готова к новой эпохе гибридных угроз и цифровым атакам. Он пообещал предоставить органам безопасности больше полномочий для защиты от кибератак из-за границы и, при необходимости, для ответных ударов.

Однако, как отметил министр, беспокоят не только внешние, но и внутренние риски.

«АдН открыто демонстрирует свою близость к Путину и ведет себя как немецкая партия Путина», — предупредил Добриндт.

Его заявления прозвучали после обвинений от Георга Майера, главы МВД федеральной земли Тюрингия. По словам Майера, партия АдН злоупотребляет правом парламентских запросов, чтобы получать информацию о критической инфраструктуре — транспортной, цифровой, водоснабжении и энергетике.

«Создается впечатление, что АдН с помощью своих запросов выполняет список задач Кремля», — сказал Майер.

Добриндт поддержал эти оценки: «В случае партии, так открыто поддерживающей Путина, неудивительно, что высказываются такие подозрения. Отдельные расследования в отношении членов или сотрудников АДН усугубляют эти подозрения. Насколько глубоки эти связи, должны выяснить следственные органы», — заявил глава МВД.

Deutsche Welle напоминает, что еще в 2018 году Маркус Фронмайер, заместитель председателя фракции АдН в бундестаге, принимал участие в Ялтинском международном экономическом форуме, организованном при поддержке Кремля.

В октябре 2025 г. он заявил о намерении посетить Москву для участия в политических переговорах.

На эту инициативу отреагировал генсек Христианско-социального союза (ХСС) Мартин Хубер, призвав руководство АдН отменить визит.

«Руководство АдН должно запретить эту поездку. Все остальное следует считать государственным предательством», — заявил он.

Добриндт также прокомментировал ситуацию: «АдН защищает агрессивную войну Путина и игнорирует нарушение международного права. Настоящие патриоты любят свою страну и не подвергают сомнению право других народов на самоопределение. Таким образом, АдН — это не патриотическая партия, а партия Путина. Лично я могу понять, когда его поведение называют государственным предательством», — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что немецкий ультраправый политик Тим Шрамм, добровольно сражавшийся на стороне Украины, может быть лишен членства в партии «Альтернатива для Германии».

Мы ранее информировали, что возможность запрета ультраправой германской партии «Альтернатива для Германии» (АдН) должна быть серьезно рассмотрена властями ФРГ.