В Германии официально можно употреблять каннабис – закон о легализации вступил в силу

В Германии в понедельник, 1 апреля, вступил в силу закон, частично легализующий потребление и продажу каннабиса. Он будет исключен из списка запрещенных веществ в законе о наркотиках ФРГ. Совершеннолетним людям будет позволено хранить и выращивать для себя определенное количество. Также будет позволено иметь с собой 25 граммов марихуаны, или же гашиша в чистом виде. Дома можно будет хранить до 50 граммов.

Об этом сообщает DW.

Кроме того, будет разрешено выращивать для личных целей на своем частном огороде до трех кустов конопли. Но для этого нужно прежде всего объединиться с другими садовниками в некий клуб любителей каннабиса и получить разрешение от местных властей – как на разведение конопли, так и на хранение самого наркотика.

Такие клубы будут организованы по принципу общества или кооператива, не ориентированных на получение прибыли. То есть члены такого союза фактически будут покупать каннабис или гашиш сами у себя – максимум 50 граммов на члена клуба в месяц.

Также можно будет курить каннабис в общественных местах. Однако действует запрет на его употребление в радиусе 200 метров от входа в школы, детские сады, игровые площадки, молодежные и спортивные учреждения. Также запрещено употреблять марихуану за рулем транспортного средства.

Какие наказания сохраняются

Несмотря на вступление в силу закона в Германии, сохраняются и наказания за злоупотребление. В частности, заключение сроком до трех лет или денежные штрафы грозят тем, у кого обнаружат более 25 граммов марихуаны или более трех кустов конопли в саду. В особо тяжелых случаях, если будет доказан факт торговли избытками наркотика, предусмотрено заключение на пять лет.

Поклонники каннабиса празднуют

Полторы тысячи курильщиков марихуаны в ночь на 1 апреля отпраздновали легализацию у Бранденбургских ворот в Берлине.

Об этом пишет Bild.

Участники акции курили марихуану и танцевали под регги. Сцену, которую они установили, украшал метровый лист конопли.

Акцию охраняли полицейские, перекрывшие для движения автомобилей несколько расположенных вблизи улиц. Собравшиеся разошлись через несколько часов.

Напомним, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон выпустил конопляные конфеты в форме обглоданных ушей в память о своем громком бое.

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