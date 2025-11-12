- Дата публикации
В Германии ограничили выплаты украинским беженцам: что изменилось и кого касаются новые правила
В Германии упраздняют выплаты Bürgergeld для части украинских беженцев.
Украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025, больше не будут получать Bürgergeld — базовую социальную помощь для безработных. Теперь они будут получать поддержку на уровне с искателями убежища, что означает меньшие социальные выплаты.
Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на достигнутую договоренность между министром внутренних дел Александром Добриндтом (CSU) и министершей социальной политики Бербель Басс (SPD).
В Германии завершается почти четырехлетний специальный статус для беженцев из Украины, введенный после начала полномасштабного вторжения России.
Согласно новым правилам, прибывшие до 1 апреля 2025 года украинцы продолжат получать Bürgergeld. Приехавшие после этой даты попадают под действие закона о выплатах для искателей убежища (Asylbewerberleistungsgesetz).
В издании отмечают, что Bürgergeld для одинокого человека составляет 563 евро в месяц, государство также покрывает аренду жилья и коммунальные расходы.
По закону о помощи искателям убежища предусмотрено 441 евро в месяц (196 евро на личные нужды и 245 евро на питание и одежду).
Напомним, по данным немецких СМИ, в настоящее время в стране проживает более миллиона украинцев. Правительство надеется, что после перемен больше беженцев выйдут на рынок труда.
Ранее в коалиционном соглашении SPD и ХДС/ХСС уже предусматривали такие изменения, однако их откладывали из-за сложности бюрократических процедур и сопротивления местным властям. Теперь политические партии Германии пришли к компромиссу.