В Германии огромный град побил людей, а в Польше затопило метро: Европу после жары накрыла непогода (фото)

В Германии огромный град побил людей, а в Польше затопило метро: Европу после жары накрыла непогода (фото)

Из-за непогоды в немецком городе в одном из центров вакцинации пришлось отменить сегодняшние записи на прививки.

В Германии ночью пролил дождь и прошел сильный град, в результате чего пострадали пять человек и затопило один из центров вакцинации. От осадков пострадали и другие города, в частности, Польша, Чехия и Швейцария.

Об этом пишет AP.

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Отмечается, что из-за того, что центр вакцинации в Тюбингене затопило, все записи на сегодня в нем отменили. Кроме того, в соседнем городе Ройтлинген пострадали пять человек от ударов града, который был размером с теннисный мяч.

Также зрителям матча между Германией и Венгрией на Евро-2020, который состоялся в Мюнхене вечером в среду, пришлось отказаться от некоторых публичных просмотров.

Во всем регионе работали чрезвычайники, которые откачивали воду из подтопленных подвалов и вывозили поваленные деревья с дорог.

Соседние Чехия и Швейцария также пострадали от сильного дождя, некоторые дороги и железнодорожные пути стали непроходимыми от наводнения.

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А в Польше, где несколько дней царила безумная жара, теперь также льют дожди. Так, в результате непогоды больше всего пострадала польская столица Варшава, где затопило улицы, метро.

Польским городом пронесся ливень с градом. Как пишет tvn24.pl, дождь начался утром, но небо над городом полностью затянуло облаками и было т емно, будто вечером.

Как сообщалось, Балканы накрыла аномальная жара: температура достигает более 40 градусов. А в Германии на прошлой неделе температура достигала отметки +35 градусов. Для июня в этой стране это необычно. Именно поэтому парки в Берлине сейчас полны людей. Особенно популярны фонтаны и киоски с мороженым.

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