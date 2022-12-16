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В Германии опросили граждан о предоставлении Украине современных боевых танков: результаты удивили

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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В Германии опросили граждан о предоставлении Украине современных боевых танков: результаты удивили

Фото: Associated Press

Как показало исследование, количество сторонников такого решения достигло 48 процентов.

В пятницу, 16 декабря, исследовательская группа Forschungsgruppe Wahlen опубликовала результаты социологического опроса, проведенного по заказу немецкого телеканала ZDF, о предоставлении Украине современных боевых танков.

Об этом сообщает Deutsche Welle

Количество сторонников такого решения достигло 48 процентов по сравнению с 43 процентами в начале ноября. Против выступили 41 процент респондентов, в то время как в ноябре было 47 процентов.

Таким образом, за полтора месяца количество немцев, выступающих за предоставление Украине современных боевых танков, выросло на пять процентов. Среди сторонников идеи преобладают те, кто поддерживает партию "Зеленых" — таковых было 70 процентов. Реже всего (только 12 процентов опрошенных) поддержку выразили немцы, разделяющие взгляды националистической право-популистской партии "Альтернатива для Германии", лидеров которой подозревают в тесных контактах с российскими деятелями.

Репрезентативный опрос проводился с 12 по 15 декабря по телефону среди 1365 совершеннолетних жителей ФРГ. Погрешность составляет около трех процентов.

Как известно, украинские власти неоднократно обращались в Берлин с просьбой предоставить современные боевые танки Leopard 2.

Однако Германия до сих пор не приняла решения, предоставлять ли их украинским вооруженным, продолжая переговоры с США и другими партнерами.

Напомним, глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман подтвердила, что США поддержат передачу Украине немецких танков Leopard 2.

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Дата публикации
Просмотры
6559
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