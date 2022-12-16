В Германии опросили граждан о предоставлении Украине современных боевых танков: результаты удивили

В пятницу, 16 декабря, исследовательская группа Forschungsgruppe Wahlen опубликовала результаты социологического опроса, проведенного по заказу немецкого телеканала ZDF, о предоставлении Украине современных боевых танков.

Об этом сообщает Deutsche Welle

Количество сторонников такого решения достигло 48 процентов по сравнению с 43 процентами в начале ноября. Против выступили 41 процент респондентов, в то время как в ноябре было 47 процентов.

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Таким образом, за полтора месяца количество немцев, выступающих за предоставление Украине современных боевых танков, выросло на пять процентов. Среди сторонников идеи преобладают те, кто поддерживает партию "Зеленых" — таковых было 70 процентов. Реже всего (только 12 процентов опрошенных) поддержку выразили немцы, разделяющие взгляды националистической право-популистской партии "Альтернатива для Германии", лидеров которой подозревают в тесных контактах с российскими деятелями.

Репрезентативный опрос проводился с 12 по 15 декабря по телефону среди 1365 совершеннолетних жителей ФРГ. Погрешность составляет около трех процентов.

Как известно, украинские власти неоднократно обращались в Берлин с просьбой предоставить современные боевые танки Leopard 2.

Однако Германия до сих пор не приняла решения, предоставлять ли их украинским вооруженным, продолжая переговоры с США и другими партнерами.

Напомним, глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман подтвердила, что США поддержат передачу Украине немецких танков Leopard 2.

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