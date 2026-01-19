В Германии осквернили могилу канцлера: на надгробии обнаружили свастики (фото)

Оскверненное надгробие на могиле Гельмута Шмидта / © Getty Images

В Гамбурге неизвестные осквернили место упокоения бывшего федерального канцлера Германии Гельмута Шмидта и его жены Локи. На могильной плите обнаружили оранжевые свастики, что заставило полицию начать расследование по статье о политически мотивированном преступлении.

Об этом сообщает DW.

Вечером 18 января на надгробии Шмидта на Ольсдорфском кладбище обнаружили изображение свастики.

По информации таблоида Bild, следы надругательства первым заметил фотограф, который в тот день снимал похороны известных людей. На плите с именами и датами жизни супругов Шмидт оранжевой краской были нарисованы четыре нацистских символа. Свидетель сразу сообщил об этом в полицию.

Сейчас свастики с надгробия уже убрали. Правоохранители считают, что инцидент имеет политическую подоплеку, а не является случайным актом вандализма. Расследование передали подразделениям государственной безопасности.

Подобное случается не впервые. В декабре 2023 года, накануне Рождества, эту могильную плиту уже оскверняли свастиками, нанесенными такой же оранжевой краской.

Кто такой Гельмут Шмидт?

Гельмут Шмидт был пятым федеральным канцлером Федеративной Республики Германия и представлял Социал-демократическую партию. Он возглавлял правительство в течение 1974-1982 годов — в период мирового экономического кризиса, нефтяных потрясений 1970-х и обострения леворадикального терроризма, связанного с деятельностью Фракции Красной армии (RAF). Политик также поддерживал курс на улучшение отношений с ГДР и вел переговоры с ее лидером Эрихом Хонеккером.

1 октября 1982 года пребывание Шмидта на посту завершилось конструктивным вотумом недоверия, после чего канцлером стал Гельмут Коль.

После отставки Шмидт занимался публицистической деятельностью, был соиздателем газеты Die Zeit и автором ряда книг.

Скончался он в ноябре 2015 года, его жена Локи Шмидт — в 2010-м.

Гельмут Шмидт / © Associated Press

К слову, накануне в центре Ровно 41-летняя местная жительница повредила мемориальную экспозицию на Майдане Незалежности, повалив стенды с портретами павших героев. Правоохранители оперативно задержали злоумышленницу, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Свой поступок женщина объяснила тем, что портреты ее «раздражают», поскольку напоминают о войне.