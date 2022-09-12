В Германии остро не хватает специалистов: кого из мигрантов будут брать на работу

Ежегодный опрос Ifo Business показал, что в начале августа 2022 года нехватка квалифицированных специалистов в Германии достигла нового максимума в стране. Поэтому в стране был разработан план привлечения мигрантов с высокой квалификацией. Что это за план, читайте в материале ТСН.ua

Как сообщает Schengenvisainfo.com в ближайшее время Министерство труда Германии представит федеральному правительству предложение о привлечении квалифицированных иностранцев. В стране хотят создать так называемую "карту возможностей", которую будут предоставлять мигрантам по балльной системе.

Кого будут брать на работу

Программа для мигрантов будет включать четыре критерия — соискатель должен быть не моложе 35 лет, иметь научную степень, опыт работы не менее трех лет, он должен знать язык или раньше бывать в Германии. Из этих критериев и состоит "карта возможностей". Тому, кто отвечает хотя бы трем из этих четырех критериев, дадут возможность приехать в Германию и искать работу.

Однако, скорее всего, в последующие годы Германии придется придумать нечто большее, чем "карта возможностей", чтобы восполнить пробелы в рабочей силе во многих отраслях, — считает основатель SchengenVisaInfo.com Бесарта Байрами. В последние годы в Германии наблюдается упрощение некоторых законов о трудовой миграции. Среди причин таких решений то, что средний возраст населения страны сейчас гораздо выше, чем раньше. В ближайшие 15 лет почти 13 миллионов экономически активных людей достигнут установленного законом пенсионного возраста.

По данным Ifo Business, сейчас в Германии нужны специалисты в следующих отраслях:

индустрия размещения и мероприятий – около 64% нехватки сотрудников,

склады и хранение продукции – 62,4%,

поставщики услуг – 54,2% компаний сообщили о нехватке квалифицированных рабочих,

производственный сектор – 44,5%,

производство пищевых продуктов – 58,1%,

розничные предприятия – 41,9%;

строительные компании – 39,3%;

оптовики – 36,3%.

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