В Германии осудили 62-летнего водителя, наклеившего на стекло своего автомобиля символ "Z"

В Германии, в городе Гамбург, суд вынес вердикт о штрафе в размере 80 дневных ставок по 50 евро каждая для 62-летнего водителя, поддерживающего российскую агрессию против Украины. Он ездил по городу в авто с Z-свастикой.

Об этом написал Spiegel.

Обвиняемый не возразил, что прикрепил к своему автомобилю белый лист бумаги формата А4 с синей буквой "Z".

"По мнению суда, это одобрение войны в Украине, которая является агрессивной войной в понимании Международного уголовного кодекса, а также проявление солидарности с Россией", — отмечает источник.

Напомним, что оккупанты из РФ с первых дней полномасштабной войны наносят символы "V" и "Z" на свою военную технику. Также эти свастики используют пропагандистские росСМИ, блоггеры и граждане России, поддерживающие войну против Украины.

Верховная Рада запретила российскую Z-свастику. Страны Балтии, Польша, Молдова, Германия и другие приняли аналогичное решение.

Ранее российский пропагандист Антон Красовский говорил, что нужно уничтожать украинских детей, которые в 80-е годы были против оккупации Украины.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.