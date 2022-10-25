В Германии осудили 62-летнего водителя, наклеившего на стекло своего автомобиля символ "Z"

Водитель был признан виновным в поддержке военных преступлений.
В Германии, в городе Гамбург, суд вынес вердикт о штрафе в размере 80 дневных ставок по 50 евро каждая для 62-летнего водителя, поддерживающего российскую агрессию против Украины. Он ездил по городу в авто с Z-свастикой.
Об этом написал Spiegel.
Обвиняемый не возразил, что прикрепил к своему автомобилю белый лист бумаги формата А4 с синей буквой "Z".
"По мнению суда, это одобрение войны в Украине, которая является агрессивной войной в понимании Международного уголовного кодекса, а также проявление солидарности с Россией", — отмечает источник.
Напомним, что оккупанты из РФ с первых дней полномасштабной войны наносят символы "V" и "Z" на свою военную технику. Также эти свастики используют пропагандистские росСМИ, блоггеры и граждане России, поддерживающие войну против Украины.
Верховная Рада запретила российскую Z-свастику. Страны Балтии, Польша, Молдова, Германия и другие приняли аналогичное решение.
Ранее российский пропагандист Антон Красовский говорил, что нужно уничтожать украинских детей, которые в 80-е годы были против оккупации Украины.
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