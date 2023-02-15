В Германии осуждают медленную передачу танков Украине: "Немного поздно"

По словам вицеканцлера, Берлин делает все, что может.

Немецкий вицеканцлер Роберт Хабек осудил Берлин за медленное отправление танков Leopard в Украину. Мол, произошло это "немного поздно", несмотря на растущее давление на фоне ожидания нового наступления РФ.

Об этом сообщает издание Sky News.

"Принимая решение об отправке танков, мы делаем все, что в наших силах. Чуть поздно, но это сделано... все ожидают ужасного российского наступления, время не терпит", — подчеркнул вицеканцлер.

По его словам, что Leopard 1 и Leopard 2 будут ужесточать украинские силы после многомесячных просьб Киева. С

Также Хабек отметил, что навстречу министрам обороны страны НАТО в Брюсселе вопрос отправки истребителей в Украину не будет обсуждаться.

Напомним, министр национальной обороны РП Мариуш Блащак сообщил, что первые танки Leopard 2 будут в Украине в марте 2023 года.

К слову, в Германии стартовали учения украинских военных на танках. Обучение будет в основном проходить в школе танковых войск в Мунстере, Нижняя Саксония. Они продлятся до конца первого квартала, чтобы синхронизировать подготовку военных ВСУ с поставкой танков.

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