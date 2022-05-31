В Германии от Шольца требуют немедленно предоставить Украине бронетранспортеры Marder

Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман из Свободной демократической партии призвала федеральное правительство Германии "скорее доставить 50 боевых машин пехоты "Marder" непосредственно в Украину".

Политик также призвала Германию к прозрачному общению с Украиной из соображений безопасности после доставки. Кроме того, Штрак-Циммерман предложила создать должность специального координатора по снабжению оружием.

Об этом пишет немецкое издание Bild.

Глава комитета Бундестага по обороне отмечает, что это должно произойти "уже немедленно, или перед парламентскими летними каникулами в июле".

Следует отметить, что такую позицию Штрак-Циммерман поддержал и представитель свободных демократов Александр Граф Ламбсдорф.

"Это была бы первая западная боевая бронированная машина на Донбассе, но украинские Вооруженные силы должны иметь возможность безопасно перевозить своих солдат. Это то, что может дать Marder и ее боевая сила значительно ниже, чем у Gepard, поставки которого уже были приняты федеральным правительством", – заявил Граф Ламбсдорф.

Со ссылкой на внутренний отчет, издание отмечает, что у Бундесвера осталось 32 бронемашины, которые можно было бы предоставить Украине. Однако уже несколько недель канцелярия Олафа Шольца блокирует доставку БМП Marder из промышленных запасов.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, какое вооружение и военную технику Украина стремится получить от ФРГ. Так, по его словам, поставки бронетранспортеров Marder из Германии уже являются вполне реалистичным сценарием, тогда как о танках Leopard украинцы только мечтают.

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