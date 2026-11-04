В Германии открыли Центр возвращения украинцев: сколько мужчин подало заявления за полгода

Сколько украинцев планирует вернуться из Германии: тревожная статистика берлинского Unity Hub / © Getty Images

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В Германии консультационный центр Unity Hub Berlin, созданный для поддержки украинцев, за полгода получил всего три запроса от мужчин призывного возраста о возможном возвращении в Украину.

Об этом пишет немецкое издание Rheinische Post, данные которого приводит Welt.

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Согласно информации, предоставленной посольством Украины, с момента открытия центра в апреле этого года было зарегистрировано «приблизительно 60 запросов о возможностях возвращения в Украину». Эти запросы были «преимущественно запросами на информацию и консультации».

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Наибольший интерес проявили граждане пенсионного возраста. По данным центра, подавляющее большинство заявителей рассматривают возможность возвращения только после окончательного завершения боевых действий и стабилизации ситуации безопасности в Украине.

И только три запроса поступили от мужчин призывного возраста.

В издании отмечают, что нежелание украинцев ехать на Родину не является новым явлением. Это демонстрируют исследования, проведенные агентством ЕС по положению украинских беженцев в Германии. Согласно отчету Агентства Европейского Союза по вопросам искателей убежища (EUAA) от марта 2026 года, только около 20 процентов украинцев, опрошенных в Германии в 2025/26 году, были склонны к возвращению в Украину.

Среди тех, кому более 65 лет, этот показатель составлял 40 процентов, тогда как среди людей от 18 до 44 лет — 17 процентов. Статус занятости также играет определенную роль: среди работавших в Германии только 13 процентов хотели вернуться.

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Напомним, а официальными данными, в Германии проживает более 1,3 млн украинцев, получивших временную защиту, в том числе более 265 тысяч мужчин призывного возраста от 23 до 60 лет.

Центр единства украинцев в Берлине открылся 15 апреля. Это общий проект Украины и Германии.

Ранее сообщалось, что Германия ужесточила правила для украинских беженцев.

Напомним, Евросоюз продлил временную защиту для украинцев до марта 2028 года. В то же время, решение предусматривает новые условия для военнообязанных мужчин-украинцев.

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