В Германии отложили еще на полгода сертификацию "Северного потока-2"

Российский проект все еще не получил сертификации.
Решение о сертификации газопровода "Северный поток-2", который был построен для транспортировки российского газа в ЕС в обход Украины, в первой половине 2022 года не ожидается.
Об этом заявило Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA), пишут Bloomberg и Reuters.
По словам главы Федерального сетевого агентства Германии Йохена Хоманна, регулятор до сих пор не получил необходимые документы от оператора.
"Это не в наших руках", — сказал он, добавив, — "В первом полугодии (2022) не будет решений".
Процесс сертификации возобновят, когда требования будут выполнены. Речь идет о том, что оператор, в соответствии с требованиями законодательства, должен создать отдельную компанию в Германии, которая возьмет на себя управление немецким участком "Северного потока-2".
После сертификации BNetzA документы должны поступить в Еврокомиссию, которая будет два месяца для принятия решения. Однако в случае необходимости процесс могут продлиться еще на два месяца.
К слову, сначала сертификацию оператора "Северного потока-2" должны были завершить к 8 января 2022 года, но процесс был заморожен в середине ноября.
Как сообщалось ранее, глава германского МИД Анналена Бербок заявила, что не видит оснований для ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию, поскольку он не отвечает нормам европейского энергетического законодательства. Также политик подчеркнула, что в случае нападения России на Украину газопровод могут отключить.
Ранее в Германии исключили начало эксплуатации трубопровода "Северный поток-2" до завершения его сертификации.
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