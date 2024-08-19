В Германии ответили, будут ли оказывать военную помощь Украине в 2025 году

Предложение правительства Германии обсудят в Бундестаге. Окончательный бюджет на следующий год будет принят парламентом осенью.

В Германии ответили на дискуссии и вопросы, возникшие на прошлой неделе на фоне сообщений СМИ о якобы ограничении военной помощи Украине.

Об этом говорилось в сообщении Посольства Германии в Киеве 19 августа.

"Германия тесно стоит на стороне Украины и продолжает это делать как страна, которая оказывает наибольшую в Европе поддержку в финансовом, экономическом и военном плане. Нынешние дискуссии касаются текущего бюджетного процесса в Германии. С этой целью правительство Германии в июле подало предложение по бюджету на 2025 год". год. Германия и в следующем году останется страной, которая оказывает Украине наибольшую поддержку в Европе. Теперь предложение правительства Германии будет обсуждаться в Бундестаге.

Там также заверили, что Украина может положиться на Германию.

Уже зарезервировано 4 миллиарда евро

До конца текущего года Германия будет оказывать существенную военную поддержку, в частности, боеприпасы и средства противовоздушной обороны. На 2025 год запланировано больше.

"Германии важно, чтобы военная поддержка для Украины была предсказуемой и надежной, насколько это возможно. Именно поэтому Германия в тесном сотрудничестве с Украиной уже в этом году разместила заказы, которые будут поставлены в 2025 году. Это дает промышленным предприятиям и Украине уверенность в планировании и гарантирует, что у Украины и в следующем году будет надежная поддержка в виде поставок вооружений. Для этого уже зарезервировано 4 миллиарда евро", — сказали в посольстве.

Также там добавили, что правительству Германии важно, чтобы поддержка была распределена на как можно больше "плечей" партнеров. Этого удалось добиться благодаря дополнительному финансовому пакету на саммите G7 в Италии: за счет так называемых "непредвиденных доходов" от замороженных активов российского Центрального банка должен быть профинансирован кредит для Украины в размере 50 млрд долларов.

"Это четкий знак солидарности, а также послание российскому президенту, что он не может пересидеть войну и не может делать ставку на уменьшение поддержки Украины", — напомнили в посольстве заявление федерального канцлера Олафа Шольца в Вашингтоне 9 июля.

Напомним, посол Украины в Германии Алексей Макеев подверг критике решение об отмене помощи Украине.

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Ранее о плане руководства страны ограничить военную помощь Украине речь шла в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Издание ссылалось на письмо немецкого министра финансов Кристиана Линднера министру обороны и главе немецкого МИД. В нем министр финансов предупреждает, что дополнительной военной помощи Украине в 2025 году не будет и чтобы министерства соблюдали ограничения.

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